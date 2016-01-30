إصابة شاب برش خرطوش على يد مسجل خطر بسبب خلافات الجيرة بالشرقية

أصيب شاب برش خرطوش على يد مسجل خطر، وذلك بمنطقة كفر محمد حسين التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار نيابة مركز الزقازيق للتحقيق برئاسة أحمد يسن مدير نيابة مركز الزقازيق، بإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد حدث مشاجرة بناحية كفر محمد حسين التابعة لدائرة المركز، بين كل من "السيد م" 18 سنة مصابا برش خرطوش بالفخذ الأيمن والكتف الأيسر "طرف أول" وأيمن م م" 34 سنة – عاطل "طرف ثانى" ومسجل شقى خطر تحت رقم 603 فئة أ "فرض سيطرة، بسؤال الطرف الأول اتهم الطرف الثانى بالتعدى عليه بسلاح نارى فرد خرطوش، مما أدى إلى حدوث إصابته بسبب خلافات الجيرة، تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم الثانى وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع واعترف بارتكابه بالواقعة لذات السبب، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6161 جنح مركز الزقازيق لسنة 2016.