علاء الكحكي لـ"الوطن": محمود سعد سيظهر على "النهار" مساء اليوم

مالك "النهار": الرئاسة طلبت منا قبل ذلك وقف برنامج محمود سعد ولكننا لم نرضخ

كتب : هند سعدالدين منذ 20 دقيقة

أكد علاء الكحكي، مالك قناة "النهار"، أن الإعلامي محمود سعد سيظهر اليوم على شاشة النهار في موعد برنامجه الثامنة مساء.

وأضاف الكحكي، لـ"الوطن"، أن كل ما نشر عن وقف برنامج محمود سعد كلام غير حقيقي و"فرقعة إعلامية على الفاضي" وتضخيم للحدث، وليس الموضوع موضوع محمود سعد وبرنامجه ولكنها سياسة وهيكلة داخلية لقنوات "النهار"، وكل ما نريده هو تعليق البرامج السياسية وخريطة جديدة لمدة أسبوع ولكننا سنحافظ على نشر الأخبار ومتابعة الأحداث كما هي دون إبداء آراء وهذا لحقن دماء شبابنا ونسائنا وخوفا عليهم، ولكن الموضوع تسرب للإعلام، وبناءً عليه استضاف جابر القرموطي وريم ماجد محمود سعد، وطبعا الذي سيشارك في مظاهرات 30 يونيو سيشارك ولكن الفكرة في الكلمة وتأثيرها.

وأكد الكحكي أن المؤسسة الرئاسية لم تطلب منهم في هذا الوقت وقف برنامج محمود سعد، ولكنها خاطبتهم قبل ذلك مثلما خاطبت الجميع ولم يستجب لها أحد ولم يرضخوا أساسا للمؤسسة الرئاسية الآن، مضيفا: "لو كنا نرضخ كنا نرضح العام الماضي وهو أكثر عام استقرارا في حكم الإخوان، ونحن نعلم جميعا أن الفترة المقبلة ضبابية وستسيل دماء في الشارع المصري كما حدث في الشرقية وأبوالنمرس وغيرهما"، وأضاف الكحكي: "أما بخصوص أن محمود سعد وقّع مع قنوات دريم، فهذا قراره، ولكن محمود سعد عندما نشر ذلك في الجرائد ضحك واستنكر الخبر، وكان ذلك أمامي"، وأكد أن محمود سعد سيعرض برنامجة الليلة الساعة الثامنة مساءً، وما حدث أمس على الهواء بينه وبين محمود سعد في برنامج خالد صلاح ليس مشادة والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية.