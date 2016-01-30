7535 مخالفة مرورية وإزالة 1822 حالة إشغالات فى حملات بالمنوفية

شن ضباط قسم شرطة المرافق، والوحدات التابعة له بمحافظة المنوفية، حملات ودوريات لرفع الإشغالات بكافة مدن وقرى المحافظة، لتنفيذ قوانين التنظيم واللوائح والقرارات المنظمة لها بالتعاون مع الإدارة المحلية بالمحافظة، أسفرت خلال الأسبوع الماضى عن تحرير 370 محضر إشغالات و474 حالة ضبط و1822 إزالة إشغالات بأماكن مختلفة على مستوى المحافظة.

وفى السياق ذاته، قامت إدارة المرور والوحدات التابعة لها بحملة مكبرة لضبط الحالة المرورية فى كافة أرجاء المحافظة، أسفرت عن تحرير 7535 مخالفة مرورية، تراوحت بين 676 انتظار خاطئ و466 قيادة بدون رخصة و 407 سير بدون رخصة تسيير و15 سير بدون لوحات، كما تم سحب 221 دراجة نارية وحجز 215 دراجة نارية و5535 مخالفات متنوعة، كما قامت حملة الرادار بضبط 137 حالة تجاوزت السرعة القانونية.

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