الأهلي يعلن عن شراكته مع ' مورو ' الراعية للنادي

أعلن النادي الأهلي صباح السبت عن شركته مع شركة مورو في مؤتمر صحفي لتنضم إلى مجموعة الشركات الراعية للنادي.

وحضر المؤتمر الصحفي بعض أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة لعبد العزيز عبد الشافي مدير قطاع الكرة للحديث عن تفاصيل التعاقد بين الطرفين.

كما حضر المؤتمر الصحفي عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وهم أحمد فتحي وعماد متعب وحسين السيد وأحمد عادل عبد المنعم وحسام عاشور.

الأهلي كان أبرم عقد رعاية مع شركة صلة السعودية لمدة 3 سنوات مقابل 231 مليون جنيه بالإضافة لتحملها قيمة المعسكرات الخارجية.

بالإضافة إلى بعد الرعاة الآخرين والذين يبلغ عددهم 8 شركات يتواجد فقط 5 منهم على قميص الفريق.