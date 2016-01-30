الأهلي يرهن موافقته على خوض القمة بالدفاع الجوي بشرط واحد.. ' لا لبتروسبورت '

الأهلي لا يمانع تلبية طلبات الزمالك في نقل ملعب مباراة القمة لكن بشروط.

مرتضى منصور رئيس الزمالك أكد في أكثر من مناسبة أنه يرفض خوض فريقه لمباراة القمة المقبلة على ملعب "برج العرب" كما حدد لها اتحاد الكرة المصري.

وصرح مرتضى منصور يوم أمس، بأن اتحاد الكرة استجاب لطلبه بالفعل. "طالع التفاصيل"

وفي ذلك الصدد، علم FilGoal.com أن الأهلي لا يمانع خوض مباراة القمة على استاد الدفاع الجوي أو استاد القاهرة كما قال مرتضى منصور، لكنه في المقابل يشترط شرطا وحيدا.

ويشترط الأهلي أن يلعب المباراتين أمام الزمالك هذا الموسم على نفس الملعب الذي يحدده اتحاد الكرة سواء استاد القاهرة أو الدفاع الجوي بدلا من أن تكون مباراة الدور الثاني وهي مباراة الزمالك على ملعب "بتروسبورت".

الأهلي سيطلب أيضا نقل كل مبارياته من ملعب "برج العرب" إلى الملعب الذي سيحدده اتحاد الكرة لمباراة القمة، مبررا ذلك بأن الأمن إن نجح في تنظيم مباراة القمة على استاد القاهرة، فهذا يعني بكل تأكيد قدرته على تنظيم باقي المباريات على نفس الملعب.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في قمة الدوري المصري يوم 9 فبراير المقبل، وإلى الأن لم يحسم ملعب اللقاء بشكل نهائي.