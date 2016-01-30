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بعد شفاءه من الإصابة.. المصري يفي بوعده ويقيد محمود شاكر عبد الفتاح

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بعد شفاءه من الإصابة.. المصري يفي بوعده ويقيد محمود شاكر عبد الفتاح بعد شفاءه من الإصابة.. المصري يفي بوعده ويقيد محمود شاكر عبد الفتاح

أعلن النادي المصري عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" عن قيد ظهيره الأيسر محمود شاكر عبد الفتاح في قائمة الفريق لاستكمال الموسم.

محمود شاكر عبد الفتاح أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة في نهاية الموسم المنقضي، وهو الأمر الذي أبعده عن الفريق هذا الموسم.

وطلب حسام حسن المدير الفني لنادي المصري من محمود شاكر عدم قيده في قائمة الفريق قبل بداية الموسم حتى لا يشغل مكانا في القائمة، ووعده بقيده بعد شفاءه من الإصابة.

ولبى حسام حسن وعده وقام بإنهاء إجراءات قيد لاعب الاتحاد السكندري السابق، ليكمل الموسم مع الفريق الساحلي.

بذلك يكون محمود شاكر عبد الفتاح هو الإضافة الثاني على قائمة النادي المصري في شهر يناير بعد مهاب سعيد القادم من صفوف بتروجيت.

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