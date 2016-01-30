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"تعليم الفيوم" تشارك فى مؤتمر القرائية بالقاهرة

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"تعليم الفيوم" تشارك فى مؤتمر القرائية بالقاهرة "تعليم الفيوم" تشارك فى مؤتمر القرائية بالقاهرة
شارك الدكتور السيد بسيونى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، فى مؤتمر القرائية، الذى تعقده وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، بحضور السادة مديرى المديريات ومسئولى القرائية على مستوى الجمهورية، والدكتور هناء قاسم مدير عام القرائية بالوزارة، وذلك لعمل خطط التحسين والخطط العلاجية وتطوير أداء القرائية على مستوى الجمهورية.

وأكد وكيل الوزارة، خلال المؤتمر، على دور القرائية فى رفع مستوى الطلاب فى مجال القراءة والكتابة، حيث تسهم مساهمة فعالة فى بناء قدرات معلمى الصفوف الأولى بالمفاهيم والمهارات الأساسية للقرائية التى تمكنهم من تدريس مهارات القراءة، وتعمل على اكتساب تلاميذ الصفوف الأولى مهارات القراءة فى مرحلة مبكرة.

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