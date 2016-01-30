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بالصور..وزير الصحة يتفقد مستشفى بنى سويف بعد تطويره بتكلفة 215مليون جنيه

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بالصور..وزير الصحة يتفقد مستشفى بنى سويف بعد تطويره بتكلفة 215مليون جنيه بالصور..وزير الصحة يتفقد مستشفى بنى سويف بعد تطويره بتكلفة 215مليون جنيه
تفقد الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة، مستشفى بنى سويف العام الجديد، والذى تم تطويره من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، استعدادًا لافتتاحه من قبل الرئيس السيسى خلال الأيام المقبلة.

وتفقد الوزير خلال الزيارة أقسام المستشفى التى تم إعادة بنائها وتطويرها، حيث تفقد أقسام العناية المركزة ووحدة قسطرة القلب، والأقسام الداخلية، بتكلفة إنشائية تصل إلى 215 مليون جنيه.

من ناحية أخرى، منع مكتب وزير الصحة مراسلى الصحف والمواقع ، من متابعة جولة الوزير للمستشفى العام، بدعوى أنها تعليمات الوزير، وحدثت مشادة كلامية بين الوزير ومراسلى الصحف، وأحضر مكتب الوزير ضباط الأمن لإخراج مراسلى الصحف من المستشفى بناء على تعليمات وزير الصحة.

يذكر أن مستشفى بنى سويف العام، تشهد عملية تطوير وترميم للمبنى القديم، مما ترتب عليه تحويل أقسام العناية المركزة إلى مستشفى ناصر المركزى.

جولة وزير الصحة بمستشفى بنى سويف (1)

جولة وزير الصحة بمستشفى بنى سويف (2)

جولة وزير الصحة بمستشفى بنى سويف (3)

جولة وزير الصحة بمستشفى بنى سويف (4)
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