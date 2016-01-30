حبس تركى 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بتصوير أكمنة أمنية بشارع الهرم

أمر المستشار محمد الطماوى رئيس نيابة الأحداث الطارئة، بحبس ضابط تركى الجنسية، 15يوما على ذمة التحريات، وذلك فى اتهامه بتصوير الأكمنة الشرطية بدائرة قسم شرطة العمرانية، وأمرت النيابة بالتحفظ على الكاميرا التى كانت بحوزته، وتفريغها، وإفادة النيابة بتقرير عن محتواها.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم حضر إلى القاهرة منذ ما يقرب من أسبوع، وأنه يوم الواقعة كان يتجول بصحبة عدد من أصدقائه بشارع الهرم مستقلاً سيارة ملاكى، وأثناء ذلك التقط عددا من الصور للأكمنة الأمنية المقامة بشارع الهرم، وفق التحريات الأولية.

وأضافت التحقيقات، أن التحريات لم تشر إلى كون المتهم ضابطا كما تداولت بعض المواقع الإلكترونية، وأنه حضر إلى مصر بغرض السياحة، إلا أن تصويره المناطق بشارع الهرم أثار الشبهة تجاهه.

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