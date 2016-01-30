غرق مركب صيد مصرى على متنه 14 صيادا بنطاق المياه السودانية

تعرضت مركب الصيد زينة البحرين، للغرق بمنطقة السبعات داخل نطاق المياه السودانية، وتمكن فردان من طاقم المركب من الوصول لنقطة حرس الحدود السودانية لإخطارهم وطلب المساعدة.

قال بكرى أبو الحسن شيخ الصيادين فى السويس، إن مركب الصيد خرجت من ميناء الأتكة فى السويس، فى الأسبوع الثانى من يناير، وعلى متنها 14 فردا، وتعمل بالصيد خارج الخليج، وغادرت السبت قبل الماضى، رحلة سروح.

وأضاف فى تصريحات خاصة تعرضت المركب لعطل مفاجئ، بمنطقة ماس بريت قبل 3 أيام، ورمى البحارة الهانكور فى المياه لتثبيتها، ولكن بسبب شدة الرياح وارتفاع الأمواج المصاحبة لنوة الكرم التى يشهدها البحر الأحمر، أثرت وانقطعت سلسلة الهانكور، وانحرفت المركب بفعل التيارات الهوائية والأمواج حتى وصلت إلى منطقة السبعات واستقرت حيث تمتلئ المنطقة بالشعاب المرجانية الغزيرة.

وأشار شيخ الصيادين إلى أن لنش صيد كان بالمنطقة، قدم المساعدة للصيادين المصريين، ونقل اثنين من البحارة لأقرب منطقة حرس حدود سودانية، والتى تبعد 30 ميل بحرى عن السبعات.

وناشد بكرى أبو الحسن، وزارة الخارجية بالتواصل مع السفارة لسرعة إنقاذ البحارة المصريين، فى ظل الطقس السيئ بالبحر والبرد القارس.