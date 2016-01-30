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القضاء الإدارى يرفض استشكال الحكومة على حكم ظهور عكاشة بوسائل الإعلام

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القضاء الإدارى يرفض استشكال الحكومة على حكم ظهور عكاشة بوسائل الإعلام القضاء الإدارى يرفض استشكال الحكومة على حكم ظهور عكاشة بوسائل الإعلام
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الاستشكال المقدم من قضايا الدولة وكيلا عن الهيئة العامة للاستعلامات، على حكم قبول طعن الإعلامى توفيق عكاشة، وعضو مجلس النواب، ورئيس قناة الفراعين، على قرار منعه من الظهور فى وسائل الإعلام، وإيقاف برنامج اليوم على قناة الفراعين، وتغريم المستشكل 400 جنيه.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 19362 لسنة 70 ق، كلا من عفت محمد عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة ووزير الاستثمار.

وقال "عكاشة" فى دعواه، إنه فوجئ بقيام رئيس المنطقة الحرة بتوجيه إنذار للممثل القانونى لشركة فيرجينيا للإنتاج الإعلامى، تضمن إيقاف برنامج مصر اليوم، الذى يبث على قناة الفراعين المملوكة للشركة، لمدة ثلاثة أشهر، ومنع ظهور توفيق عكاشة على القناة المرخص بها للشركة أو أى من البرامج التى تبث عليها خلال مدة الإيقاف، وانتهى القرار بالتهديد، وفى حالة المخالفة يتم إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط الصادر للشركة.
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مصر 365

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