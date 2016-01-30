ضبط بطلة كليب "أنا زهقانة" وطليقة رجل أعمال فى أحضان ثرى مصرى بمدينتى

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب برئاسة اللواء أمجد شافعى من ضبط مطربة، وبرفقتها طليقة رجل أعمال شهير صاحب محلات ملابس، فى أحضان رجل أعمال آخر، داخل شقة فى مدينتى بالقاهرة الجديدة.

وردت معلومات للواء محمد زكاء مدير النشاط الداخلى للإدارة، بانتشار سيط سيده مسجلة آداب فى أعمال الدعارة من خلال استقطابها رجال أعمال وساقطات، وتكوين شبكة بينهم مقابل مبالغ مالية وهدايا.

وكشفت تحريات العقيد إبراهيم الطويل مدير التحريات بأن المتهمة الأولى "سماح .م " وشهرتها انجى، سبق ضبطها فى قضايا آداب، قامت بغناء فيديو كليب "أنا زهقانة"، وبعض الإعلانات التجارية والمشاهد التمثيلية، لتكون ستارا لأعمال الدعارة والقواده، وبصحبتها أخرى "سمية. ع " وشهرتها منة، والسابق ضبطها فى قضايا آداب، طليقة رجل أعمال شهير، قاموا باستقطاب راغبى المتعة الحرام من الأثرياء واستخدام 5 شقق تملكها المتهمة الأولى بمدينتى فى القاهرة الجديدة وكرا لنشاطهم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن كل من العقيدين عصام أبو عرب وأحمد طاهر والمقدم حسن النجار ومحمد حلمى ورامز جمال وعمرو مطر وإيهاب توفيق ووليد طراف، رجال مباحث الآداب من ضبط المتهمة داخل إحدى الشقق السكنية التى تملكها المتهمة الأولى بمدينتى أثناء ممارسة الرزيلة مع رجل أعمال مصرى مقابل 5 آلاف جنيه، والذى تمكن من الهروب أثناء محاولة ضبطه، وبحوزتهم حبوب ترامادول وحشيش وخمور وملابس داخلية وأوقية ذكرية.

وبالعرض على اللواء زكريا أبو زينة نائب المدير العام كلف بتحرير محضر بالواقعة وإرسالهما للنيابة العامة للتحقيق.