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القبض على موظف بالوادى الجديد بحيازته 22 قطعة حشيش وأفيون وأقراص مخدرة

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القبض على موظف بالوادى الجديد بحيازته 22 قطعة حشيش وأفيون وأقراص مخدرة القبض على موظف بالوادى الجديد بحيازته 22 قطعة حشيش وأفيون وأقراص مخدرة
نجحت قوات الشرطة من مباحث مركز شرطة الداخلة بالوادى الجديد، فى ضبط موظف حكومى بحوزته 22 قطعة حشيش وقطعة أفيون وأقراص مخدرة، ومبلغ مالى، خلال حملة أمنية مكبرة، وتم تحريز المضبوطات وتحرير المحضر رقم 132 إدارى مركز شرطة الداخلة لسنة 2015م بالمضبوطات، وتم إحالته إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

وورد إخطار إلى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بضبط "محمد .ح.س" 51 سنة موظف بمجلس مدينة الداخلة، وسبق اتهامه فى 7 قضايا اتجار بالمخدرات، وبحوزته 22 قطعة حشيش تزن حوالى 200 جرام وقطعة أفيون و33 قرصا مخدرا، ومبلغ مالى، حيث اعترف بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار فيها، والمبلغ المالى حصيلة البيع، وتم تحريز المضبوطات وتحرير بها المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.
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