سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالصف

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الصف من ضبط 4 أشخاص لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقة السيارات والاتجار بها عن طريق تغيير معالمها ولوحاتها المعدنية وبيعها بثمن بخسة لراغبى الشراء من تجار السيارات والعناصر الإجرامية، متخذين من دائرة المركز وكراً لمزاولة نشاطهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن العميد محمود شوقى مأمور القسم، والمقدم محمد عبد الشكور رئيس المباحث، من ضبط ثلاثة منهم وبحوزة الأول سيارة بدون لوحات معدنية "مبلغ بسرقتها"، وبمواجهة الأول اعترف بسابقة قيامه بالاشتراك مع باقى المتهمين بسرقة السيارة، وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بارتكاب (3) حوداث سرقة سيارات، وأرشدوا عن أماكن إخفائهم للسيارات، والتى أمكن ضبطها وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا عليها.