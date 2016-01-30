جمارك بورسعيد تحبط تهريب "قمصان نوم" بـ60 ألف جنيه داخل سيارة رحلات

أحبطت جمارك ميناء بورسعيد البرى، محاولة تهريب قمصان نوم مخبأة بسيارة رحلات، للتهرب من دفع الرسوم الجمركية.

وقال مسئول بمصلحة الجمارك فى تصريح له اليوم، إنه أثناء تفتيش سيارة رحلات السويس المسافرة من بورسعيد، تم اكتشاف مخزن سرى مصنع من الصاج فوق شاسيه السيارة مخبأ به 1200 قميص نوم بقيمة 60 ألف جنيه.

وقرر طارق غانم مدير عام الجمرك، تحرير محضرا بالواقعة، وضبط السائق والمهربات وإبلاغ النيابة.

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