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ضبط 15 إخوانيا بحوزتهم شماريخ وخرطوش قبل تنظيمهم مسيرة بالطالبية

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ضبط 15 إخوانيا بحوزتهم شماريخ وخرطوش قبل تنظيمهم مسيرة بالطالبية ضبط 15 إخوانيا بحوزتهم شماريخ وخرطوش قبل تنظيمهم مسيرة بالطالبية
تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، من ضبط 15 إخوانيا عثر بحوزتهم ألعاب نارية وشماريخ وخرطوش خلال تنظيمهم مسيرة إخوانية بمنطقة الطالبية.

كانت معلومات وردت للواء خالد شلبى، مدير مباحث الجيزة، اليوم، السبت، بقيام عناصر إخوانية، بالتجمع بمنطقة الطالبية، لتنظيم مسيرة إخوانية، وبحوزتهم شعارات رابعة العدوية، وصور الرئيس الأسبق محمد مرسى، وألعاب نارية وخرطوش وشماريخ، وعلى الفور تحركت قوة أمنية وتم ضبط المتهمين.

واعترفوا بالانضمام لجماعة الإخوان وتنظيم مسيرة مناهضة لقوات الجيش والشرطة بمنطقة الطالبية، تحرر محضر للمتهمين وتولت النيابة التحقيقات.

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