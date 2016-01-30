إصابة 3 أشخاص فى اصطدام قطار بسيارة ربع نقل على مزلقان ماقوسة بالمنيا

أصيب 3 أشخاص فى اصطدام قطار بسيارة تخطت المزلقان بعد إفلات فراملها وتحطم مقدمة السيارة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء محمود عفيفى، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود إخطار من العقيد رفعت عبد الصمد مأمور السكة الحديد بالمنيا بحادث تصادم بمزلقان ماقوسة.

على الفور انتقل فريق بحث جنائى، تحت إشراف العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث، وتبين أنه حال انتظار السيارة رقم ن ب ا 2794 ماركة فيات 128 قيادة "محمد. ج"، 30 سنة مدرس مقيم بندر المنيا، وبصحبته "محمد. م"، 23سنة بندر المنيا.

وأثناء غلق المزلقان تصادف مرور القطار رقم 83 والقادم من أسوان للقاهرة، أفلتت فرامل السيارة مما أدى لاصدام القطار بمقدمتها ونتج عنه إصابتهما باشتباه ما بعد الارتجاج وتهشم مقدمة السيارة، وإصابة "مصطفى رجب "، 26 سنة موظف بالطرق والكبارى مقيم بندر المنيا والذى كان يستقل دراجة بخارية بجوار السيارة، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 4128 إدارى جنح مركز المنيا.