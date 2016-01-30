أخبار عاجلة

خلال يوم واحد.. ضبط 611 هاربًا من أحكام قضائية بالمنيا -
وست هام يزيد من جراح سوانزي سيتي.. وميدلزبره يتعادل أمام بيرنلي -
أتلتيكو يخطف تعادلًا صعبًا أمام الريال في «ديربي مدريد» -
بث مباشر.. «بايرن ميونخ ►◄ بروسيا دورتموند» في «البوندسليجا» -
بث مباشر.. «تشيلسي Vs بورنموث» بـ«البريمير ليج» -
ساوثهامتون يفوز على وست بروميتش في الدوري الإنجليزي -
لعلهم يفقهون - حلقة السبت 8-4-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز "مفاتيح السعادة الزوجية" -
كأس الكونفدرالية: ملخص مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ومباراة بيدفيست أمام المصري -
دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة -
بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إصابة 3 أشخاص فى اصطدام قطار بسيارة ربع نقل على مزلقان ماقوسة بالمنيا

Google+ Print
إصابة 3 أشخاص فى اصطدام قطار بسيارة ربع نقل على مزلقان ماقوسة بالمنيا إصابة 3 أشخاص فى اصطدام قطار بسيارة ربع نقل على مزلقان ماقوسة بالمنيا
أصيب 3 أشخاص فى اصطدام قطار بسيارة تخطت المزلقان بعد إفلات فراملها وتحطم مقدمة السيارة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء محمود عفيفى، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود إخطار من العقيد رفعت عبد الصمد مأمور السكة الحديد بالمنيا بحادث تصادم بمزلقان ماقوسة.

على الفور انتقل فريق بحث جنائى، تحت إشراف العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث، وتبين أنه حال انتظار السيارة رقم ن ب ا 2794 ماركة فيات 128 قيادة "محمد. ج"، 30 سنة مدرس مقيم بندر المنيا، وبصحبته "محمد. م"، 23سنة بندر المنيا.

وأثناء غلق المزلقان تصادف مرور القطار رقم 83 والقادم من أسوان للقاهرة، أفلتت فرامل السيارة مما أدى لاصدام القطار بمقدمتها ونتج عنه إصابتهما باشتباه ما بعد الارتجاج وتهشم مقدمة السيارة، وإصابة "مصطفى رجب "، 26 سنة موظف بالطرق والكبارى مقيم بندر المنيا والذى كان يستقل دراجة بخارية بجوار السيارة، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 4128 إدارى جنح مركز المنيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365