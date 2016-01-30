إصابة 5 أشخاص فى حادث إنقلاب ميكروباص بطريق أسيوط سوهاج الزراعى

أصيب 5 أشخاص بجروح وكدمات فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص وقع بطريق "أسيوط- سوهاج" الزراعي عند مدخل مدينة أبو تيج.

وكان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط تلقى إخطارا من الرائد أحمد حربى رئيس مباحث قسم شرطة أبوتيج، بوصول بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط سوهاج الزراعى بالبندر دائرة القسم، ووقوع مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن، وبالمعاينة تبين اختلال عجلة القيادة بيد السائق، و إصابة 5 من الركاب بجروح وكدمات طفيفة، وتم تحويلهم لمستشفى أبو تيج المركزى.

وتم تحرير المحضر اللازم، وجار رفع آثار الحادث، وتسيير حركة المرور.