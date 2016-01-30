«آثار المنوفية» تطلق دورة تدريبية للحفاظ على التراث الحضارى

أعلنت جيهان رشاد عامر، مدير عام آثار المنوفية، أن المديرية ستطلق دورتها الأولى لحماية الآثار تحت عنوان “وسائل الحفاظ على التراث الحضارى”؛ للحفاظ على الآثار بالمحافظة غدًا الأحد، بمركز النيل للإعلام بمدينة شبين الكوم .

وأشارت مدير عام الادارة، إلى أن منطقة آثار المنوفية للآثار الإسلامية القبطية ستشرف على الدورة التدريبية الممتدة من الأحد المقبل وحتى الخميس الموافق ٤ من فبراير المقبل، برعاية الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار.

وأضافت رشاد، أنه سيحضر الدورة التدريبية الدكتور مصطفى أمين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور محمد عبد اللطيف رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، وأشرف محمود، مدير عام آثار وجه بحري، ومدحت مبروك مدير عام آثار وسط الدلتا باشراف صابر البتبساوي مدير عام شئون المناطق، ووفاء نصر وأحمد الطورى بإدارة العلاقات العامة بالمديرية .

وأوضحت رشاد، أنه سوف يتم عمل لقاء مفتوح مع الدكتور محمد عبد اللطيف رئيس القطاع في نهاية الدورة لتوزيع شهادات التقدير على المشاركين.