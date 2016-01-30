بالفيديو..بدء الخلوة الوزارية الموسعة بحضور محمد بن راشد ومحمد بن زايد

بدأت صباح اليوم في منتجع باب الشمس بدبي ، أعمال الخلوة الوزارية الموسعة ، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة ، رئيس مدجلس الوزراء ، حاكم دبي ، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ،نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .

ومن المقرر أن يتم في الخلوة، ومن خلال ورش عمل وجلسات عصف ذهني مختلفة مناقشة سبل تعزيز اقتصاد دولة الإمارات بعيداً عن النفط، ورسم تصورات مختلفة ومناقشة سيناريوهات محتملة في قطاعات جديدة وحدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم محاور وأجندة لمناقشة آليات وسبل تطوير الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته وذلك بمشاركة مسؤولين من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.