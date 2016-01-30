توقيع الكشف الطبي على 22 سجينًا بالمنيا

استقبلت مستشفى المنيا العام، ظهر اليوم، 22 سجينا سياسيًا وجنائيًا من المحبوسين بسجن المنيا شديد الحراسة، لتوقيع الكشف الطبى عليهم وتلقيهم العلاج اللازم.

وقال مصدر أمنى، إن مديرية أمن المنيا تواصل حملتها للكشف عن كافة المحتجزين سياسياً وجنائياً، والمحبوسين إحتياطياً والصادر بحقهم أحكاماً قضائية، سواء كانوا محبوسين بأقسام الشرطة أو بالسجون العمومية.

وكانت لجنة طبية من وزارة الداخلية قد زارت محافظة المنيا الأسبوع الماضى، لتفقد أحوال المساجين، والأطمئنان على كافة المحبوسين بأقسام ومراكز الشرطة، والسجون العمومية، وسجن المنيا شديد الحراسة.