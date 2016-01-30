التخلص من آثار حب الشباب بالصفائح الدموية أحدث طرق العلاج

علاج آثار حب الشباب من الأمور التى تشغل الكثيرين وهناك العديد من الوسائل الطبية الحديثة التى ساهمت بصورة كبيرة فى علاج آثار حب الشباب.

فى السطور التالية يوضح الدكتور محمد لطفى الساعى أستاذ مساعد واستشارى الأمراض الجلدية أهم تلك الطرق العلاجية.

الصفائح الدموية مع الليزر لندبات حب الشباب

>أثبت علاج البلازما PRP على مدى عقود فاعليته فى إسراع عملية الشفاء لذا ليس من الغريب مزج هذا العلاج الناجح مع بعض العلاجات ليحصل المريض فى نهاية المطاف على نتائج أكثر تميزاً فى وقت أقل.

وكلمة PRP هى اختصار لصفائح الدم الغنية البلازما، وهى أحد المكونات الموجودة فى الدم، هذه البلازما الغنية بعوامل النمو، والتى لعبت دوراً هاماً فى علاج الجروح على مدى عقود، حيث تتفاعل بشكل جيد مع الجسم البشرى لأنها مستخلصة من دم المريض نفسه، مما يجعلها طريقة بديلة وطبيعية لتجديد شباب البشر والتخلص من آثار حب الشباب.

علاج حب الشباب بـPRP والفراكشنال ليزر

>وأضاف أن الفراكشنال ليزر علاج هام لتجديد البشرة، لكن غالبا ما يحتاج المريض بعده لما لا يقل عن ٥ – ٧ أيام للاستشفاء من اثار التقشير والالتهاب، فخلال الإجراء يخلق الليزر آلاف الجروح المجهرية على البشرة، هذه الجروح الصغيرة تحفز إنتاج الكولاجين الذى يشد البشرة ويمحو اثار حب الشباب وتقل هذه الاثار مع استخدام الصفائح الغنية.

يتم تطبيق الـ PRPعادة بعد الفراكشنال ليزر، أو حقنها فى الجلد. وبعد وان تتغلغل البلازما فى أعماق الجلد يزداد إنتاج الكولاجين وتسرع عملية الانتعاش عن طريق الحد وبشكل كبير من الاحمرار، ومنع أى التهابات أو تصبغات فى المنطقة المعالجة. وتقوى زيادة تحفيز الكولاجين البشرة وتزيدها سلاسة ونعومة لتبدو أكثر صحة وشبابا.

الفراكشنال ليزر مع PRP هو علاج فعال جدا فى حل مشكلة ندبات حب الشباب والتجاعيد والخطوط الدقيقة بالإضافة إلى شد البشرة، ومع مزج الـ PRP مع الليزر تصبح العلاجات أكثر فعالية وبحد أدنى من فترة النقاهة اللازمة للتماثل للشفاء، وبلا آثار جانبية واضحة.