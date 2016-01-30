"نوفاريتس" توفر 300 مليون جرعة علاج ملاريا لأطفال أفريقيا

أعلنت شركة "نوفاريتس" عن نجاحها فى تحقيق رقم قياسى فى تسليم أكثر من 300 مليون من العلاجات المضادة للملاريا صديقة للأطفال موردة دون أرباح منذ عام 2009، مما ساعد فى الحد من عبء المرض الملقى على كاهل الأطفال فى أكثر من 30 دولة تتوطن فيها الملاريا.

وتعد أقراص "كوارتيم" أول عقار علاجى يصنع من مادة "الأرتيميسينين" وينتج خصيصا لتلبية احتياجات الأطفال ذوى وزن 5 كيلوجرامات أو أكثر، فى الوقت الذى أكد فيه المسئولون فى الشركة العالمية أنه لم يحدث من قبل أن تم توزيع علاجات للأطفال الذين يعانون من الملاريا فى مثل هذه الفترة الزمنية القصيرة.

>وقال الرئيس التنفيذى للشركة جوزيف جيمينيز إن هذا الإنجاز يؤكد التزام طول الأمد الذى أعلنت عنه الشركة لمكافحة الملاريا ومساعدة الأطفال الذين هم الأكثر عرضة للخطر من المرض، مشددا على الاستمرار والمضى قدما فى توفير الدواء للأشخاص الذين بحاجة له بغض النظر عن أى أرباح، فضلا عن المساهمة فى تحقيق هدف إقامة عام خال من المرض.

ويظهر تقرير منظمة الصحة العالمية للملاريا 2015، إحراز تقدم كبير فى الحد من وفيات الأطفال الناجمة عن الملاريا، وذلك بفضل الالتزام الدولى المستمر لتوفير مجموعة من الأدوات والحلول المبتكرة، بما فى ذلك نوعية العقاقير صديقة للطفل مثل عقار "كوراتيم".

ويعد مرض الملاريا من الأمراض التى يمكن علاجها والوقاية منها، إلا أنه ما يزال مهدد للحياة حتى الآن، وينجم عن الإصابة بالطفيليات المنجلية المتصورة النشطة فى المقام الأول، حيث عادة ما تنتقل الملاريا عن طريق البعوض المصاب، فى الوقت الذى يعد فيه الأطفال أكثر الفئات عرضة للإصابة بالمرض.

يأتى ذلك فى الوقت الذى يشكل فيه الأطفال نحو 70% من إجمالى وفيات الملاريا خاصة ممن تتراوح أعمارهم ما بين العامين والخمسة أعوام، على الرغم من انخفاضها بشكل ملحوظ بنسبة بلغت 71% منذ مطلع الألفية الثالثة، إلا أن الملاريا لا تزال تقتل طفل كل دقيقتين.

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