أخبار عاجلة

خلال يوم واحد.. ضبط 611 هاربًا من أحكام قضائية بالمنيا -
وست هام يزيد من جراح سوانزي سيتي.. وميدلزبره يتعادل أمام بيرنلي -
أتلتيكو يخطف تعادلًا صعبًا أمام الريال في «ديربي مدريد» -
بث مباشر.. «بايرن ميونخ ►◄ بروسيا دورتموند» في «البوندسليجا» -
بث مباشر.. «تشيلسي Vs بورنموث» بـ«البريمير ليج» -
ساوثهامتون يفوز على وست بروميتش في الدوري الإنجليزي -
لعلهم يفقهون - حلقة السبت 8-4-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز "مفاتيح السعادة الزوجية" -
كأس الكونفدرالية: ملخص مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ومباراة بيدفيست أمام المصري -
دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة -
بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مصدر قضائي: نقل جلسات محاكمة 739 متهمًا في «فض رابعة» إلى وادي النطرون

Google+ Print
مصدر قضائي: نقل جلسات محاكمة 739 متهمًا في «فض رابعة» إلى وادي النطرون مصدر قضائي: نقل جلسات محاكمة 739 متهمًا في «فض رابعة» إلى وادي النطرون

مشاهد لفض اعتصام رابعة

قال مصدر فضائي، إنه تقرر نقل نظر جلسات محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بفض رابعة، والمتهم فيها 739 متهما بارتكاب جرائم التجمهر واستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والإتلاف العمدي للمتكلات وحيازة مواد في حكم المفرقعات وأسلحة نارية بغير ترخيص، إلى وادي النطرون.

وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية، ـن القرار أصدره وزير العدل، منوها بأن المقر الذي تعقد به المحاكمة في وادي النطرون كبير، ويسع جميع المتهمين.

كانت النيابة العامة، قررت إحالة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان وعدد من قيادات وأعضاء الجماعة إلى محكمة جنايات القاهرة في قضية الاعتصام المسلح بميدان رابعة العدوية، وذلك بعد التحقيق بدءًا من 14 أغسطس 2013 وعلى مدار عامين مع ما يزيد عن ألف متهم وقررت حبسهم.

كما أخلت محكمة الجنايات سبيل عدد كبير من المتهمين بعد تقدمهم باستئناف على قرار حبسهم، واستمعت النيابة إلى شهادة مئات الأشخاص من ساكني العقارات المجاورة لميدان رابعة والقوات الأمنية المشاركة في الفض وأهالي المتوفين في فض الاعتصام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا