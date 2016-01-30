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غدًا| شريف فؤاد وشيرين الشايب يقدمان أولى حلقات برنامج «أنا مصر»

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غدًا| شريف فؤاد وشيرين الشايب يقدمان أولى حلقات برنامج «أنا مصر» غدًا| شريف فؤاد وشيرين الشايب يقدمان أولى حلقات برنامج «أنا مصر»

كتبت- إنجي لطفي

قال الإعلامي شريف فؤاد مقدم برامج بالقناة الأولى، إنه سيقدم أولى حلقات برنامج “أنا ”، مع الإعلامية الشايب اعتبارًا من حلقة غد، موضحًا أنه سيقدم البرنامج مع الشايب يومي الأحد والأثنين من كل أسبوع.

وأضاف فؤاد، في تصريح خاص لوكالة « ONA»، أنه سيتم تقسيم فقرات البرنامج بينه والزميلة شيرين الشايب، لافتا إلى أن عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، أبلغه بأنه ضمن فريق العمل ومقدمي البرنامج في منتصف ديسمبر الماضي أثناء الإعداد للبرنامج، وأن انضمامه للبرنامج سيكون في مرحلة لاحقة بعد انطلاقة البرنامج بشهر.

يذكر أن شريف فؤاد قدم برنامج “استديو 27″ ، كما قدم برنامج “كلمة حق” مع الدكتور علي جمعة.

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أونا

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