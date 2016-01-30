القبض على 5 أشخاص يتاجرون فى التماثيل الأثرية والعقاقير المخدرة بإمبابة

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، من ضبط 5 أشخاص متهمين بالاتجار فى العقاقير المخدرة، والتماثيل الأثرية فى إمبابة.

كانت معلومات وردت لرئيس وضباط وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة، مفادها تردد أشخاص تظهر عليهم علامات الشك والريبة على شقة كائنة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الشقة المشار إليها، حيث أمكن ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم الأهرام، السابق اتهامه فى قضيتين، والمحكوم عليه الهارب فى قضية (ضرب)، وبحوزته (طبنجة CZ عيار 9 مم وبخزينتها 7 طلقات من ذات العيار، وكارنيه "مزور")، وفنى زراعة بإحدى الكليات ومقيم الوادى الجديد ، السابق اتهامه فى عدد (3) قضايا آخرهم (تبديد)، ومهندس زراعى مقيم الوادى الجديد، السابق اتهامه فى عدد (5) قضايا (خيانة أمانة)، ومالك معرض سيارات ومقيم بالقاهرة،وطالبة (زوجة الثانى).

وعثر بحوزتهم على 2 قطعة يشتبه فى كونهما أثرية "إحداهما على شكل تمثال أبو الهول، والثانية على شكل جعران صغير، و675 قرص لعقار التامول المخدر، و2 جهاز لاب توب، و2 فلاشة، و6 أجهزة خاصة بالكشف عن الآثار، ومبلغ 68800 جنيه، و17 دولار، وبعض المشغولات الذهبية، وسيارة ملاكى خاصة بالمتهم الثانى).

وبمواجهتهما اعترفوا بحيازتهم القطع الأثرية والأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية والمشغولات الذهبية من حصيلة البيع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.