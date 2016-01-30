إحالة مسئول بهيئة الطرق و3 آخرين لنيابة أمن الدولة العليا بتهمة تقاضى رشوة

قرر المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، إحالة كبير مسئولى الإدارة المركزية لهيئة الطرق والكبارى، و3 آخرين بينهم رجل أعمال، لنيابة أمن الدولة العليا، للاختصاص، على خلفية اتهامهم بالرشوة والفساد المالى.

تعود أحداث الواقعة إلى ورود بلاغ من أحد الموظفين العاملين بالإدارة المركزية لهيئة الطرق والكبارى، يفيد بتلاعب مسئول الإدارة فى المناقصات الخاصة بالهيئة وعدد من شركات المقاولات، بمقابل مادى.

وسجلت هيئة الرقابة الإدارية، بعض المكالمات بين المتهمين، وتبين أن صاحب شركة المقاولات عرض على المسئول بالهيئة رشوة عبارة عن سيارة ماركة "فيرنا"، ومبالغ مالية، لإرساء إحدى المناقصات على شركته، للقيام ببعض الأعمال الخاصة بالهيئة.

تجدر الإشارة الى أن المتهمين الأربعة، تم اخلاء سبيلهم بتاريخ 10 ديسمبر من العام الماضى بكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهم.