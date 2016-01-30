جمارك برج العرب تحبط محاولتى تهريب هواتف محمولة وأدوية مغشوشة

أحبطت جمارك مطار برج العرب، برئاسة عصام حسانين وسمير صديق مديرى الجمرك، محاولتى تهريب هواتف محمولة وأدوية مغشوشة، بالمخالفة لقانونى الاتصالات والصيدلة للتهرب من سداد الرسوم الجمركية.

وقال مسئول بمصلحة الجمارك فى تصريح له اليوم، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من أثينا اشتبه طارق عبداللاه رئيس القسم فى أحد الركاب المصريين وبتفتيشه تم العثور على كمية من الأدوية الخاصة بالإجهاض والبواسير والمنشطات الجنسية فى حقائبه، وبلغ التعويض 60 ألف جنيه.

وأضاف المسئول أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة الخطوط القطرية القادمة من الدوحة اشتبه زهير الديروطى مأمور التفتيش فى أحد الركاب المصريين وبتفتيشه تم العثور على 14 تليفون محمول، وبلغت قيمتها 22 ألف جنيه.

وتم الضبط بمعرفة اللجنة المكونة من محمد الدسوقى وهشام عقل رؤساء الوردية، ومحمود الجزار مأمور حركة وجيهان عليان مأمور حركة، بحضور جمال طه مدير إدارة الوردية.

وقرر أبوالعلا محمد مدير عام جمارك الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى تهرب جمركى وتحريز المضبوطات والإحالة للنيابة.