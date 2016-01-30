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سرقة أجهزة الكمبيوتر من مدرسة صنايع بمدينة أبوحماد فى الشرقية

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سرقة أجهزة الكمبيوتر من مدرسة صنايع بمدينة أبوحماد فى الشرقية سرقة أجهزة الكمبيوتر من مدرسة صنايع بمدينة أبوحماد فى الشرقية
قام مجهولون بسرقة أجهزة الكمبيوتر من داخل مدرسة الصنايع، بمدينة أبوحماد بمحافظة الشرقية، وقاموا بكسر مكتب المدير والعبث بمحتوياته.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد ببلاغ من مدير مدرسة الصنايع بمدينة أبوحماد، يفيد بكسر مكتبه والعبس بمحتوياته، وسرقة أجهزة الكمبيوتر بالمدرسة، وجار التحقيق فى الواقعة للتوصل لمرتكبى الحادث.
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