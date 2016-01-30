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ميركل:ألمانيا تشارك مع إيطاليا فى تدريب قوات الأمن الليبية

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ميركل:ألمانيا تشارك مع إيطاليا فى تدريب قوات الأمن الليبية ميركل:ألمانيا تشارك مع إيطاليا فى تدريب قوات الأمن الليبية

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن بلادها ستشارك مع إيطاليا فى تدريب قوات الأمن الليبية التى من المقرر أن تستضيفها تونس خلال الأيام المقبلة.

وأكدت ميركل- فى تصريح صحفى السبت، أن حكومة إيطاليا وألمانيا تعهدتا بتدريب قوات الأمن الليبية، إلا أنها أشارت إلى أن موعد انطلاق العملية "لم يحدد بعد".

وشددت ميركل على ضرورة التوصل إلى اتفاق بين إيطاليا وألمانيا فى هذا الإطار، لافتة إلى أنها اتفقت مع رئيس الوزراء الإيطالى على ضرورة استقرار الأوضاع فى ليبيا والحيلولة دون تفاقمها إلى مزيد من الفوضى وأعمال القتل.
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