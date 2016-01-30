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مدرب الأهلي - فيليكس ماجت.. ' صدام حسين ' المهووس بالالتزام وعدو الرعونة

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مدرب الأهلي - فيليكس ماجت.. ' صدام حسين ' المهووس بالالتزام وعدو الرعونة مدرب الأهلي - فيليكس ماجت.. ' صدام حسين ' المهووس بالالتزام وعدو الرعونة

شارك محمود حسن تريزيجيه لاعب الأهلي المعار إلى أندرلخت البلجيكي كبديل في فوز فريقه الصعب والعنيف أمام سنت ترويدينز.

وفاز أندرلخت بثنائية مقابل هدف على حساب صاحب الأرض سنت ترويدينز. عن طريق يوري تيليمانس في الدقيقة الثانية من ركلة جزاء وإدريسا سيلا في الوقت القاتل.

بينما جاء هدف أصحاب الأرض في الدقيقة 25 عن طريق روبين فيرنانديز.

وجلس تريزيجيه على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في الدقيقة 64.

وقدم تريزيجيه أداء جيد خلال الدقائق التي شارك بها.

وشهد اللقاء العديد من اللقطات العنيفة بين لاعبي الفريقين فظهرت البطاقة الحمراء لفيكتوريان أنجبان لاعب أصحاب الأرض.

مع العديد من البطاقات الصفراء والتدخلات القوية.

ورفع أندرلخت رصيده إلى النقطة 44 في المركز الثالث خلف الوصيف كلوب بروج بـ46 نقطة.

بينما يتصدر جينت صدارة ترتيب الدوري البلجيكي برصيد 49 نقطة من 23 مباراة.

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