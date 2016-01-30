وفاة الطفلة المعجزة «فيروز» عن عمر ناهر 73 عامًا

غيب الموت منذ قليل، الفنانة فيروز الملقبة بـ”الطفلة المعجزة”، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 73 عامًا.

وكانت الحالة الصحية لـ”فيروز”، تدهورت كثيرًا خلال الفترة الأخيرة، حيث دخلت العناية المركزة بمستشفى الصفوة منذ الثلاثاء الماضي ، بسبب معاناتها من مشاكل في الكلى والكبد.

واعتزلت النجمة الراحلة فيروز، والتي عرفها الجمهور في أفلامها مع النجم الراحل أنور وجدى، الفن منذ سنوات طويلة، وتعد أهم طفلة في تاريخ الفن المصرى، ولقبّت بـ”معجزة السينما المصرية”.

تزوجت فيروز، من الفنان الراحل بدر الدين جمجوم، وظلا زوجين لأكثر من ثلاثين عامًا حتى وفاته عام 1992، وعاشت فيروز بعد اعتزالها حياة أسرية هادئة، وتم تكريمها في مهرجان القاهرة السينمائى في عام 2001.