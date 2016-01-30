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بالصور..الداخلية توزع 700 بطانية و1275قطعة قماش وأجهزة كهربائية لأسر السجناء

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بالصور..الداخلية توزع 700 بطانية و1275قطعة قماش وأجهزة كهربائية لأسر السجناء بالصور..الداخلية توزع 700 بطانية و1275قطعة قماش وأجهزة كهربائية لأسر السجناء
نظمت الإدارة العامة لشرطة الرعاية اللاحقة بوزارة الداخلية عدة حفلات لمساعدة أسر السجناء والمفرج عنهم والبسطاء برعاية اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية.

وتم توزيع 23 ماكينة خياطة كمشروع حرفى صغير يساعدهم على كسب عيشهم، والمساعدة فى إتمام (15) حالة زواج وتجهيزهم بالأجهزة الكهربائية اللازمة ومنح أسر (4) تروسيكل و(2) كرسى متحرك لذوى الإعاقة.

وتم توفير (52) توفير قروض لتدعيم مشروعات صغيرة وتم الكشف على (139) حالة من أسر المسجونين والمفرج عنهم بالقافلة الطبية، وتوزيع (300) بطانية على أسر المسجونين والمفرج عنهم .

ووزعت الداخلية (462) قطعة ملابس و(400) بطانية و(1250) صندوق مواد غذائية جافة و(1000) أدوات مدرسية وكتابية و(500) قطعة قماش و(1275) قطعة ملابس متنوعة "رجالى – سيدات – أطفال" و(23) ماكينة خياطة متنوعة على الأسر.

كما تم توزيع (20) غسالة ملابس و(16) ثلاجة و(10) إسطوانات بوتاجاز و(15) بوتاجاز و(6) مروحة، ومساعدة أسر المسجونين للحصول على معاش الضمان الاجتماعى بواقع (493) حالة.

وساعدت وزارة الداخلية المفرج عنهم فى الحصول على تراخيص باكية بالأسواق المختلفة بواقع (305) حالة، ورخصت (11) فاترينة.

الداخلية توزع بطاطين على أسر السجناء (1)

الداخلية توزع بطاطين على أسر السجناء (2)

الداخلية توزع بطاطين على أسر السجناء (3)

الداخلية توزع بطاطين على أسر السجناء (4)

الداخلية توزع بطاطين على أسر السجناء (5)
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