وزيرة الهجرة تنهى أزمة مصرى بالسعودية عرض مشكلته فى تعليقات "اليوم السابع"

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، إنها من خلال متابعتها لـ"اليوم السابع"، وأحد الأخبار الخاصة بالوزارة رصدت تعليقا لمواطن مصرى بالسعودية يدعى محمود فرو، يعمل بشركة الوادى للتطوير العمرانى ومقرها الرياض، يطلب مساعدة الوزارة ويستغيث لدعمه، حيث تتلخص أزمته فى عدم حصوله على أموال نظير عمله من الكفيل وصلت إلى 35 ألف ريال.

وأضافت وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنها تتبعت تلك الندائات من المواطن وتواصلت معه من خلال رقمة الخاص، الذى قام بكتابته فى التعليق للتعرف على مشكلته وبحث مساعدته، لافته إلى أنها تواصلت مع السلطات السعودية، وعرضت عليهم المشكلة ووعدوها بأن الكفيل صادر قرار بضبطه وأن الأمر مسالة وقت لا أكثر وحصلت على استمارة موثقة توضح صدور أمر من السلطات السعودية بالقبض عل الكفيل.

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم أنها تواصلت مع المواطن المصرى مرة أخرى وطمأنته بأن الأمر مسألة وقت وأن الوزارة ستقدم له كافة أوجه الدعم.

وكانت أحد المواطنين ويدعى محمود فرو تواصل مع "اليوم السابع" من خلال تعليق له على أحد الأخبار المنشورة وعرض خلالها مشكلته، إلا أن السفيرة نبيلة مكرم من خلال متابعتها لما ينشر من أخبار وتعليقات لتقديم المساعدة للمصريين فى الخارج تواصلت معه ومع السلطات السعودية لحل مشكلته.



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