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بالفيديو.. تمساح مسطرد يستقر فى حديقة الحيوان بالجيزة.. والمدير: حالته جيدة

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بالفيديو.. تمساح مسطرد يستقر فى حديقة الحيوان بالجيزة.. والمدير: حالته جيدة بالفيديو.. تمساح مسطرد يستقر فى حديقة الحيوان بالجيزة.. والمدير: حالته جيدة
نجحت وزارة البيئة فى اصطياد التمساح الذى رصده أهالى منطقة مسطرد بشبرا الخيمة داخل مياه النيل بترعة الإسماعيلية ،حيث نقل إلى حديقة الحيوان بالجيزة وقامت الإدارة على الفور بعمل كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على التمساح.

كاميرا ” 7 ” قناة اليوم السابع المصورة توجهت إلى حديقة الحيوان بالجيزة وكان لها لقاء مع الدكتور رأفت عبد الله مدير عام حدائق الحيوان حيث قال “وصل بالأمس تمساح نيلى مصرى طوله 70 سم ، فى بادئ الأمر تم عملية الفحص المبدئى الظاهرى عليه للتأكد من عدم وجود إصابات أو فطريات موجودة بالفعل كان بحالة جيدة ، ثم تم تجهيز المكان بالتدفئة المعينة وتقديم الطعام حتى تحسن صحته وإذابة حالة الخوف بسبب اصطياده وتجمهر الأهالى عليه “.

وأضاف مدير عام حديقة الحيوان :” هناك تعاون بين وزارة البيئة والزراعة ويتم التنسيق على الفور بمجرد رصد أى حالة” ، وتابع :” وزارة البيئة أعلنت عدم وجود أى تماسيح أخرى داخل النيل سواء فى ناهيا أو غيرها”

وقال خالد عويس الحارس الخاص للتمساح أن التمساح أتى بالأمس بحالة جيدة وتم تدفئة المكان له وتقديم الطعام على الفور.


>بالفيديو والصور.."البيئة"تسلم تمساح مسطرد لحديقة الحيوان.. ومسئول بالوزارة: سيفحص للتأكد من خلوه من الأمراض قبل إيداعه ببحيرة ناصر ولم نعثر على ثان.. ومناشدات للمواطنين بعدم الإقدام على شراء التماسيح

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مصر 365

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