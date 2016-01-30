بالصور..طب الإسكندرية توقع بروتوكولا مع الصحة العالمية للقضاء على فيروس سى

وقعت كلية الطب جامعة الإسكندرية برتوكول تعاون مع منظمة الصحة العالمية ونادى روتارى، اليوم السبت، لإنهاء فيروس سى فى عام 2030 من خلال الكشف المبكر وحملات التوعية.

وأكد الدكتور إبراهيم مخلص، عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية، خلال توقيع الاتفاقية، أن نسبة الشفاء بالإسكندرية تعد الأكبر بالنسبة بالمحافظات الأخرى لطبيعة سكانها وصغر مساحتها والتى وصلت نسبة الإصابة فيها إلى 6%.

وأضاف "مخلص"، فى تصريحات صحفية، أن جامعة الإسكندرية تحلم بمشروع الإسكندرية خالية من فيروس سى خلال السنوات المقبلة، بالتعاون مع كافة الجهات الخيرية وأندية الروتارى ومنظمات المجتمع المدنى، من خلال حملات التوعية والقوافل التوعية لوقف انتشار المرض، مؤكداً ضرورة التعاون بين أكثر من جهة لإنهاء المرض تماماً، خاصة أن الإسكندرية فرصتها أكبر فى العلاج لانخفاض نسبة الإصابة.

وأشار عميد طب الإسكندرية إلى أن فكرة إنهاء مرض فيرس سى بدأت منذ مايو الماضى، كمبادرة من أحد أندية الروتارى ونجاح الفكرة كفاعليه صغيرة ثم قررت كلية الطب جامعة الإسكندرية تعميم الفكرة على مستوى المحافظة لإنهاء المرض تماماً خلال الثلاث سنوات المقبلة بمشاركة طلاب الجامعة والأطباء وعدد من الخبراء للكشف المبكر وحملات توعية مكثفة.



>