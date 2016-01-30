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سقوط عاطل انتحل صفة ضابط شرطة للنصب على المواطنين بمساعدة سيدة فى إمبابة

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سقوط عاطل انتحل صفة ضابط شرطة للنصب على المواطنين بمساعدة سيدة فى إمبابة سقوط عاطل انتحل صفة ضابط شرطة للنصب على المواطنين بمساعدة سيدة فى إمبابة
نجح قطاع الأمن العام، فى ضبط عاطل انتحل صفة ضابط شرطة للنصب على المواطنين واستدراجهم بواسطة سيدة لشقة فى الجيزة، والاستيلاء على متعلقاتهم الشخصية.

وردت معلومات لضباط الشرطة مفادها تردد 4 أشخاص وسيدة "موظف، عاطل ، مهندس ، صاحب مكتب رحلات ، ربة منزل- متزوجة عرفياً من الموظف" على شقة مستأجرة بشارع المهدى بإمبابة.

توجهت مأمورية أمنية للشقة، وألقت القبض على المتهمين، أثناء ارتداء العاطل زى رائد شرطة وبحوزته طبنجة بخزينتها 7 طلقات، وكارنيه منسوب صدوره لوزارة الداخلية بصورة المتهم ورتبة ملازم أول "مزور".

اعترف المتهمون بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص فى ارتكاب وقائع النصب على المواطنين واستدراجهم للمسكن بزعم بيع قطع أثرية "مقلدة" لهم، وقيام العاطل بانتحال صفة ضابط شرطة وصرف المجني عليهم عقب الاستيلاء على متعلقاتهم الشخصية.

وضُبط داخل الشقة 675 قرص مخدر، و2 لاب توب، ومشغولات ذهبية، وأحال اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام المتهمين للنيابة.

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مصر 365