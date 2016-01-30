بشرى.. أول مصل لفيروس زيكا متوقع طرحه خلال أكتوبر المقبل

خوف وهلع أصاب الملايين من الأشخاص حول العالم بسبب فيروس زيكا، والذى يحمل خطورة خاصة على السيدات الحوامل ويتسبب فى تشوه الأجنة، وينتقل للإنسان عبر البعوضة المصرية.

الخطير أن أعراض الإصابة تشبه إلى حد كبير أعراض البرد، وتظهر على 20% فقط من المرضى، وحال تعرض الشخص للدغة البعوضة خلال أسبوع من الإصابة فإن المرض قد ينتقل بعد ذلك لعشرات الأشخاص، وقد انتشر المرض بالفعل فى 17 دولة على الأقل بالأمريكيتين، وهو ما جعل الكثير من المنظمات الصحية الرسمية تطالب بمنع السيدات من الحمل حتى عام 2018.

وكشف مؤخراً فريق من العلماء بجامعة لافال الكندية عن بدء التجارب الإكلينيكية الخاصة بأحد الأمصال التى تقى من الإصابة بفيروس زيكا خلال شهر أغسطس القادم، وذلك بعد أن أثبتت التجارب المعملية فاعليته فى مقاومة هذه الفيروس الخطير.

وحال نجاح التجارب على الإنسان فمن المتوقع أن يتم طرح المصل الجديد فى الأسواق خلال شهر أكتوبر أو شهر نوفمبر على أقصى تقدير.

المثير أن هذا المصل يمكن تصنيعه بسهولة، وكما يستطيع العلماء إنتاج كميات كبيرة منه خلال وقت وجيز للغاية، بالإضافة إلى أنه يمكن استخدامه على نطاق واسع فى العديد من دول العالم، وذلك حسبما نشر مؤخراً على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

جدير بالذكر أن المسئولين بالولايات المتحدة الأمريكية كشفوا أنهم بصدد بدء التجارب الإكلينيكية الخاصة بمصلين جديدين للوقاية من الإصابة بفيروس زيكا بنهاية هذا العام، ولكنهم أشاروا فى الوقت نفسه أن هذا الأمصال فوائدها محدودة ولن تصلح للاستخدام لفترة طويلة.

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