أمن أسيوط يضبط 4 أشخاص بتهمة الانضمام لعناصر إرهابية

ألقى ضباط مديرية أمن أسيوط القبض على 4 أشخاص متهمين بالانضمام إلى عناصر إرهابية بمركزى أبوتيج ومنفلوط خلال حملة أمنية.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط تلقى إخطاراً من اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية، بتمكن ضباط مباحث منفلوط من ضبط "ا . ع . ع " 39 سنة، مدرس مركز منفلوط ، و " ح . ع " 28 سنة عامل مقيم بندر منفلوط، و "م . ب " 31 سنة حاصل على بكالوريوس علوم مقيم منفلوط و " س . م . م " 46 سنة محاسب دائرة قسم أبوتيج، متهمين بانضمامهم لعناصر إرهابية.

>تَم تحرير محاضر للمتهمين وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.