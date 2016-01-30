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تأجيل محاكمة 31 متهما باستعمال القوة وقتل مواطن فى حلوان لـ23 أبريل

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تأجيل محاكمة 31 متهما باستعمال القوة وقتل مواطن فى حلوان لـ23 أبريل تأجيل محاكمة 31 متهما باستعمال القوة وقتل مواطن فى حلوان لـ23 أبريل
أجلت محكمة جنايات حلوان، المنعقدة بمجمع محاكم عابدين، اليوم السبت، محاكمة 31 متهما متورطين باستعمال القوة والعنف وترويع المواطنين، ما أسفر عن مقتل مواطن وإصابة آخرين أثناء تشاجرهم، إلى جلسة 23 أبريل، لإحضار المتهمين.

كانت نشبت مشاجرة بين كل من "نفيسة ا"، و"محمدى م"، و"محمد م"، و"أحمد س"، و"عادل ح"، و"جمال ع"، و"عرفات ك"، و"السيد م"، و"أحمد ك"، و"سيد ك"، و"غريبب م"، و"الشحات م"، و"محمد أ"، و"كريم أ"، و"محمد أ ن"، و"كريم م"، و"محمد أ"، وآخرين.

وتبين أن المتهمين بعد نشوب مشاجرة بينهم توجهوا صوب محل أحمد جمال خميس، وتعدوا عليه بالضرب وأطلقوا عليه الأعيرة النارية حتى وفاته، كما أصابوا آخرين فى القضية رقم 8204 لسنة 2013.

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مصر 365