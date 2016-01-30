ضبط ربة منزل تتاجر في المخدرات بمنطقة الهرم

تمكنت أجهزة الأمن بوحدة مباحث قسم شرطة الأهرام من ضبط ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم السابق اتهامها فى قضية اتجار مخدرات.

وعثرت أجهزة الأمن بحوزتها على 850 قرص مخدر لعقار الترامادول ومبلغ 925 جنيه، و2 هاتف محمول.

بمواجهة المتهمة، اعترفت بحيازتها للعقاقير المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.

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