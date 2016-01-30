داعش يعدم عائلتين نحرا و3 أطفال جنوب الموصل

أفاد مصدر عسكرى بمحافظة نينوى السبت، بقيام عناصر من داعش بإعدام عائلتين وثلاثة اطفال نحرا فى حادثين منفصلين جنوب الموصل 400/كم شمال بغداد بالعراق.

وقال العميد ذنون السبعاوى من الجيش العراقى أن عناصر تنظيم داعش اقدموا اليوم على اعدام عائلتين مكونة من 17 شخصا بعد القبض عليهم خلال محاولة هروبهم من الموصل متوجهين إلى العاصمة بغداد".

وأوضح أن " عناصر داعش أقدموا على اعتقال العائلتين بالقرب من مفرق قضاء الحضر جنوب الموصل واقتادوهم إلى القضاء ونفذوا حكم الاعدام نحرا بالعائلتين اللتين ضمتا أربع نساء وطفلين ".

وأشار السبعاوى إلى أن " جريمة داعش بحق العائلتين هزت القضاء ومدينة الموصل بعد وصول جثثهم المنحورة للطب العدلى بالموصل".

وأضاف أن "داعش ابلغ الجميع بان عقاب الهاربين من الموصل سيكون النحر فقط وليس الاعدام والاعتقال بناء على توجيهات الحسبة والمحاكم الشرعية للتنظيم".

وعلى صعيد متصل، افاد السبعاوى بان "تنظيم داعش اقدم على إعدام ثلاثة اطفال بعمر (10-8) اعوام رميا بالرصاص واعتقال والديهم فى قضاء الشرقاط جنوب الموصل على خلفية سب وشتم التنظيم والقول بأن القوات الأمنية العراقية آتية لتحريرهم من ظلم داعش ".

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