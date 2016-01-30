أخبار عاجلة

خلال يوم واحد.. ضبط 611 هاربًا من أحكام قضائية بالمنيا -
وست هام يزيد من جراح سوانزي سيتي.. وميدلزبره يتعادل أمام بيرنلي -
أتلتيكو يخطف تعادلًا صعبًا أمام الريال في «ديربي مدريد» -
بث مباشر.. «بايرن ميونخ ►◄ بروسيا دورتموند» في «البوندسليجا» -
بث مباشر.. «تشيلسي Vs بورنموث» بـ«البريمير ليج» -
ساوثهامتون يفوز على وست بروميتش في الدوري الإنجليزي -
لعلهم يفقهون - حلقة السبت 8-4-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز "مفاتيح السعادة الزوجية" -
كأس الكونفدرالية: ملخص مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ومباراة بيدفيست أمام المصري -
دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة -
بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

داعش يعدم عائلتين نحرا و3 أطفال جنوب الموصل

Google+ Print
داعش يعدم عائلتين نحرا و3 أطفال جنوب الموصل داعش يعدم عائلتين نحرا و3 أطفال جنوب الموصل

أفاد مصدر عسكرى بمحافظة نينوى السبت، بقيام عناصر من داعش بإعدام عائلتين وثلاثة اطفال نحرا فى حادثين منفصلين جنوب الموصل 400/كم شمال بغداد بالعراق.

وقال العميد ذنون السبعاوى من الجيش العراقى أن عناصر تنظيم داعش اقدموا اليوم على اعدام عائلتين مكونة من 17 شخصا بعد القبض عليهم خلال محاولة هروبهم من الموصل متوجهين إلى العاصمة بغداد".

وأوضح أن " عناصر داعش أقدموا على اعتقال العائلتين بالقرب من مفرق قضاء الحضر جنوب الموصل واقتادوهم إلى القضاء ونفذوا حكم الاعدام نحرا بالعائلتين اللتين ضمتا أربع نساء وطفلين ".

وأشار السبعاوى إلى أن " جريمة داعش بحق العائلتين هزت القضاء ومدينة الموصل بعد وصول جثثهم المنحورة للطب العدلى بالموصل".

وأضاف أن "داعش ابلغ الجميع بان عقاب الهاربين من الموصل سيكون النحر فقط وليس الاعدام والاعتقال بناء على توجيهات الحسبة والمحاكم الشرعية للتنظيم".

وعلى صعيد متصل، افاد السبعاوى بان "تنظيم داعش اقدم على إعدام ثلاثة اطفال بعمر (10-8) اعوام رميا بالرصاص واعتقال والديهم فى قضاء الشرقاط جنوب الموصل على خلفية سب وشتم التنظيم والقول بأن القوات الأمنية العراقية آتية لتحريرهم من ظلم داعش ".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365