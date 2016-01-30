أنقذ مدرب الجزائر من الموت.. الشرطة تكرم طبيب منتخب مصر الأولمبي

كرمت الشرطة الجزائرية، دكتور مصطفى المنيري طبيب منتخب مصر الأولمبي على خلفية إنقاذ طبيب منتخب الجزائر الأولمبي من الموت.

المنتخب الأولمبي خاض مباراة ودية أمام نظيره الجزائري مساء أمس الجمعة، وشهد اللقاء تعرض مدرب المنتخب الجزائري لأزمة صحية أفقدته الوعي.

مصطفى المنيري تدخل فورا وأنقذ المدرب الجزائري من الموت المحقق بتقديم الإسعافات اللازمة.

وردا على ذلك، كرمت الشرطة الجزائري الطبيب المصري داخل الملعب بعد نهاية اللقاء، تقديرا لجهوده في إنقاذ حياة مواطن جزائري.

يذكر أن المباراة التي تعد استعدادا للفريقين قبل تصفيات كأس أمم إفريقيا المقبلة في 2017، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.