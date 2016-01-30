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وفاة النجمة فيروز عن عمر يناهز 73 عاما

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وفاة النجمة فيروز عن عمر يناهز 73 عاما وفاة النجمة فيروز عن عمر يناهز 73 عاما
أكد الأب بطرس دانيال لـ"اليوم السابع" خبر وفاة النجمة المصرية فيروز، والمعروفة بالطفلة المعجزة، والتى شهدت حالتها الصحية تدهورا كبيرا، حيث دخلت العناية المركزة، وخضعت لجهاز تنفس صناعى، حيث كانت تعانى مشاكل فى الكلى والكبد.

وكانت النجمة الكبيرة فيروز، والتى عرفها الجمهور فى أفلامها مع النجم الراحل أنور وجدى، قد اعتزلت الفن وابتعدت عن التمثيل، منذ سنوات طويلة، وتعد أهم طفلة فى تاريخ الفن المصرى، ولقبّت بـ"معجزة السينما المصرية"، حيث كان يحضر الملك فاروق عرضها الأول بملهى الأوبيرج، وأعجب بأدائها، ومنحها 50 جنيها مكافأة.

تعرفت فيروز أثناء عملها مع فرقة إسماعيل ياسين، على زوجها الفنان الراحل بدر الدين جمجوم، الذى تزوجها بعد فترة قصيرة من اعتزالها وأنجبا (أيمن) و(إيمان)، وظلا زوجين لأكثر من ثلاثين عامًا حتى وفاته عام 1992.

عاشت فيروز بعد اعتزالها حياة أسرية هادئة طيلة عمرها بلا عودة للمجال الفنى، وتم تكريمها فى مهرجان القاهرة السينمائى فى عام 2001.

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مصر 365