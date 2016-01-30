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مصرع 2 من البحرية اللبنانية إثر غرق زورق حربى

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مصرع 2 من البحرية اللبنانية إثر غرق زورق حربى مصرع 2 من البحرية اللبنانية إثر غرق زورق حربى

أعلن الجيش اللبنانى أن إثنين من عناصره لقيا مصرعهما إثر غرق زورق حربى تابع للقوات البحرية اللبنانية أمام السواحل الشمالية للبنان.

وذكر بيان صدر عن قيادة الجيش اللبنانى اليوم أن عطلا فنيا أدى إلى غرق الزورق جزئيا قبالة منطقة القليعات أثناء قيامه بمهمة تفتيش ومراقبة على الحدود البحرية الشمالية، مما أدى إلى فقدان الاتصال بطاقمه.

وأوضح البيان أنه على إثر ذلك قامت دورية من القوات البحرية اللبنانية بمساندة مروحيتين وطائرة سيسنا من القوات الجوية بعملية تفتيش فى بقعة الحادث، تمكنت خلالها من تحديد مكان الزورق وإنقاذ عنصرين، فيما تبين استشهاد العنصرين الآخرين وتم انتشال جثتيهما".
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