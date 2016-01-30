أخبار عاجلة

خلال يوم واحد.. ضبط 611 هاربًا من أحكام قضائية بالمنيا -
وست هام يزيد من جراح سوانزي سيتي.. وميدلزبره يتعادل أمام بيرنلي -
أتلتيكو يخطف تعادلًا صعبًا أمام الريال في «ديربي مدريد» -
بث مباشر.. «بايرن ميونخ ►◄ بروسيا دورتموند» في «البوندسليجا» -
بث مباشر.. «تشيلسي Vs بورنموث» بـ«البريمير ليج» -
ساوثهامتون يفوز على وست بروميتش في الدوري الإنجليزي -
لعلهم يفقهون - حلقة السبت 8-4-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز "مفاتيح السعادة الزوجية" -
كأس الكونفدرالية: ملخص مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ومباراة بيدفيست أمام المصري -
دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة -
بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

صحيفة سعودية: 9 أمريكيين بقوائم الإرهاب بالمملكة

Google+ Print
صحيفة سعودية: 9 أمريكيين بقوائم الإرهاب بالمملكة صحيفة سعودية: 9 أمريكيين بقوائم الإرهاب بالمملكة

ذكرت صحيفة "الوطن" أن الأجهزة الأمنية بالمملكة تمكنت خلال الأسبوع الماضى من الإيقاع بـ41 متهما جديدا على صلة بقضايا إرهابية، من بينهم 4 أمريكيين ليرتفع عدد الموقوفين من الجنسية ذاتها إلى 9 منهم واحد محكوم منذ عام 2005، فيما يخضع البقية للتحقيق.

وبحسب الصحيفة فقد شهدت عمليات الأسبوع الماضى الإطاحة بـ41 متهما جديدا، بينهم كازاخستانى رفع عدد مواطنى بلاده إلى 7 متهمين، جميعهم دخلوا القوائم خلال العام الحالى و15 متهما جديدا، منهم 6 سعوديين، و3 يمنيين وسوريان ومتهم واحد فلسطينى وآخر فلبينى وإندونيسى، إضافة إلى متهم إماراتى.

كما تم ضبط 12 متهما جديدا نصفهم سعوديين و3 يمنيين ومتهم مجهول الجنسية اضافة إلى جزائرى واحد، وضبط 9 متهمين جدد، 5 منهم سعوديون والآخرون أمريكيون.

وتم ضبط 3 سعوديين، فيما شهد آخر يوم من أيام عمليات الضبط خلال الأسبوع الماضى ضبط المتهم الكازاخستانى، إضافة إلى متهم سعودى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020