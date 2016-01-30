صحيفة سعودية: 9 أمريكيين بقوائم الإرهاب بالمملكة

ذكرت صحيفة "الوطن" السعودية أن الأجهزة الأمنية بالمملكة تمكنت خلال الأسبوع الماضى من الإيقاع بـ41 متهما جديدا على صلة بقضايا إرهابية، من بينهم 4 أمريكيين ليرتفع عدد الموقوفين من الجنسية ذاتها إلى 9 منهم واحد محكوم منذ عام 2005، فيما يخضع البقية للتحقيق.

وبحسب الصحيفة فقد شهدت عمليات الأسبوع الماضى الإطاحة بـ41 متهما جديدا، بينهم كازاخستانى رفع عدد مواطنى بلاده إلى 7 متهمين، جميعهم دخلوا القوائم خلال العام الحالى و15 متهما جديدا، منهم 6 سعوديين، و3 يمنيين وسوريان ومتهم واحد فلسطينى وآخر فلبينى وإندونيسى، إضافة إلى متهم إماراتى.

كما تم ضبط 12 متهما جديدا نصفهم سعوديين و3 يمنيين ومتهم مجهول الجنسية اضافة إلى جزائرى واحد، وضبط 9 متهمين جدد، 5 منهم سعوديون والآخرون أمريكيون.

وتم ضبط 3 سعوديين، فيما شهد آخر يوم من أيام عمليات الضبط خلال الأسبوع الماضى ضبط المتهم الكازاخستانى، إضافة إلى متهم سعودى.

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