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عاطف فؤاد يفوز بمقعد الرئيس فى انتخابات مجمع الكنائس الإنجيلية

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عاطف فؤاد يفوز بمقعد الرئيس فى انتخابات مجمع الكنائس الإنجيلية عاطف فؤاد يفوز بمقعد الرئيس فى انتخابات مجمع الكنائس الإنجيلية
فاز 4 من محافظة المنيا، فى انتخابات مجمع الكنائس المصرية الإنجيلية، التى أجريت بمقر خدمات الهيئة الإنجيلية بسمالوط، وهم القس "عاطف فؤاد"، بمقعد الرئيس، والقس "إبراهيم حنا" بمقعد نائب الرئيس، كما فاز القس "ميلاد يوسف" على مقعد السكرتير العام، و"وائل حفظ الله" بمقعد أمين الصندوق العام.

وكانت أجريت انتخابات المجمع العام للكنائس الإنجيلية بمصر، أمس الجمعة، وذلك بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية بقرية إطسا بمركز سمالوط، لاختيار اللجنة التنفيذية للمجمع على مستوى الجمهورية ومن أبرز المقاعد أو المناصب داخل اللجنة التنفيذية، الرئيس العام، نائب الرئيس، السكرتير العام، أمين الصندوق العام.

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مصر 365