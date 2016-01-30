استئناف العمل بـ"موانئ نيويورك" بعد إضراب أكثر من ألف عامل

استؤنف العمل فى موانئ نيويورك ونيوجيرسى بأمريكا لشحن البضائع، إثر إضراب أكثر من ألف عامل شحن وتفريغ، عن العمل فى وقت سابق.

وأوضحت هيئة ميناءى نيويورك ونيوجيرسى، فى بيان أوردته قناة "سكاى نيوز" السبت، أن العمليات استؤنفت وأن الأبواب ستُفتح كالمعتاد، يوم الاثنين.

وقال مسئول من الهيئة، التى تملك الميناءين وتؤجرهما لمشغلى الموانئ، أن الإضراب عن العمل كان مفاجئا نظرا لعدم وجود مشكلات كبيرة نعرفها تدفع لحدوث ذلك.

ودعت هيئة الموانئ والاتحاد الدولى لعمال الشحن والتفريغ العمال إلى العودة للعمل على الفور، قائلة أن أصواتهم تم سماعها فتم التحرك.

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