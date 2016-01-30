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المتحدث العسكرى: ضبط 18 دانة "آر بى جى" ومدفع مضاد للطائرات فى وسط سيناء

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المتحدث العسكرى: ضبط 18 دانة "آر بى جى" ومدفع مضاد للطائرات فى وسط سيناء المتحدث العسكرى: ضبط 18 دانة "آر بى جى" ومدفع مضاد للطائرات فى وسط سيناء
قال العميد محمد سمير المتحدث العسكرى إن عناصر الجيش الثالث الميدانى نجحت فى ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الخاصة بالعناصر الإرهابية، فى وسط سيناء.
>المتحدث العسكرى العميد محمد سمير مصر اليوم اخبار مصر سيناء القوات المسلحة (1)
>وأوضح المتحدث العسكرى أنه فى إطار استمرار جهود القوات المسلحة فى أعمال التمشيط والمداهمة لمناطق تجمع البؤر والعناصر الإرهابية، وبناء على معلومات استخباراتية مؤكدة تمكنت قوات الجيش الثالث الميدانى وبالتعاون مع عناصر الشرطة المدنية من ضبط مخزن للأسلحة والذخائر خاص بالعناصر الإرهابية بمنطقة ( طويل الحامض ) شمال نخل بوسط سيناء وقد عثر بداخله على (2) قاذف أر بى جى و (18) دانة أر بى جى ومدفع مضاد للطائرات مزود بقاعدة إطلاق و (56) طلقة خاصة بالمدفع و(2) شريط خاصة وصلات المدفع. تم إحالة الواقعة والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

المتحدث العسكرى العميد محمد سمير مصر اليوم اخبار مصر سيناء القوات المسلحة (2)

المتحدث العسكرى العميد محمد سمير مصر اليوم اخبار مصر سيناء القوات المسلحة (3)

المتحدث العسكرى العميد محمد سمير مصر اليوم اخبار مصر سيناء القوات المسلحة (4)

المتحدث العسكرى العميد محمد سمير مصر اليوم اخبار مصر سيناء القوات المسلحة (5)

المتحدث العسكرى العميد محمد سمير مصر اليوم اخبار مصر سيناء القوات المسلحة (6)

المتحدث العسكرى العميد محمد سمير مصر اليوم اخبار مصر سيناء القوات المسلحة (7)

المتحدث العسكرى العميد محمد سمير مصر اليوم اخبار مصر سيناء القوات المسلحة (8)

المتحدث العسكرى العميد محمد سمير مصر اليوم اخبار مصر سيناء القوات المسلحة (9)
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