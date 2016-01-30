رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقى تطالب قادة دول القارة بمحاربة الظلم

قالت لامينى زوما رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى: إننا نسعى لأن تكون القارة الأفريقية الأولى فى الحفاظ على البيئة، من خلال تعاون حكومات القارة، وإن التنوع الكبير فى أفريقيا سبب قوتها، كما أن الدول الأفريقية تشهد إزدهارا صناعيا كبيرا، مطالبة بالتعاون للقضاء على الشر المتسبب فى العنف ومحاربة الظلم.

وأضافت رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى خلال افتتاح فعاليات القمة الأفريقية الـ 26 بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم السبت، أن لدينا من الثروات الطبيعة ما يمكن استخدامها لأقصى الحدود، مما ساعد على خلق وظائف، وأن أكثر من 85% من الثروات الطبيعية بالعالم موجودة فى أفريقيا.

طالبت رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى الدول الأفريقية بالتحرك بسرعة للحفاظ على ثروات القارة الأفريقية، مضيفة "لازلنا نسعى لبناء أفريقا لتعيش فى سلام وتلعب دورا فى المجتمع الدولى".

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